В Минске задержан подозреваемый в разбойном нападении на обменник





Напомним, по данному факту было возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 207 УК). Ранее сообщалось, что инцидент произошел 24 сентября. Мужчина подошел к обменнику, подождал, пока кассир выйдет на перерыв, и проследовал за ней. Затем, угрожая женщине предметом, похожим на взрывное устройство, потребовал отдать ему деньги из кассы. Сотрудница обменника забежала обратно в помещение и нажала на тревожную кнопку, вызвав тем самым милицию. Тогда нападавший скрылся.





Позже его задержали милиционеры. Установить личность мужчины удалось благодаря совпадению биологического материала, обнаруженного на изъятых в ходе осмотра места происшествия объектах, по учету данных ДНК в ГКСЭ.





Запланировано проведение следственных действий с участием подозреваемого.