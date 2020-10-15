Комсомолка " поговорила о том, что с ним происходило, как он себя чувствует и о поддержке от людей





Максима Хорошина с супругой брутально задержали утром 13 октября около дома. Мужчину увезли в РУВД Первомайского района, откуда он уже не смог выйти самостоятельно. Максима вывели сотрудники скорой помощи в состоянии шока, он не мог говорить.









15 октября Максим все еще в больнице, лежит в отдельной палате.





- Утром (14 октября. - Ред) я чувствовал себя плохо, даже не сразу узнал жену. Но потом мне стало лучше. Ночью становится хуже, поэтому не знаю как буду чувствовать себя завтра, - рассказывает Максим.





- Максим, как и за что вас задержали?





- Задерживали меня возле дома, мы сели с супругой в автомобиль, нам сразу же открыли двери. Мне нанесли 4 очень сильных удара в лицо, положили на землю в ту же кровь лицом. Спросили, понимаю ли я, за что меня задерживают? Я сказал: «Нет».





Супругу посадили в машину, а на меня надели балаклаву и посадили в автобус, надели наручники. Всю дорогу я ехал головой вниз. Меня пугали, что я состою в каких-то чатах и угрожаю детям омоновцев. Говорили, что я очень радикальный.





Я сказал, что они ошиблись, я таким не занимаюсь, у меня самого 6-летний ребенок! Они сказали, если будет чисто, отпустят. Оказалось, меня вез ГУПОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД РБ. - Ред.)





- Что происходило в РУВД?





- В РУВД началась другая история. Со мной говорили люди в гражданской одежде: они ничего про чаты не знали и начали предъявлять мне участие в митингах. Началось самое смешное: говорили, что я якобы разобрал водомет, сжег дачу начальника ОМОНа, был активным на митинге. Показывали фото, где я просто стою в капюшоне и фото митинга, но почему-то говорили, что я участвовал.





Спрашивали, что меня не устраивает в стране? У меня же все есть. Потом начали меня вдвоем в балаклавах бить дубинками и говорить: «Мы тебя научим родину любить, милицию любить! Ах ты, змагар! Сколько тебе платят?» Били долго: минут 20, по голове, и по всему телу. Потом я потерял сознание.

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После этого у меня начался астматический приступ, не хватало дыхания, начались судороги. В итоге они вызвали милиционеров в форме. Они начали орать друг на друга с посылом: «Зачем его надо было так избивать?»





Они были недовольны, что им придется меня таким передавать медикам (у Максима Хорошина диагностировали отек внутренних органов, ЧМТ. – Авт). Потом грозились, что дадут мне 30 суток на Окрестина и возбудят уголовное дело по организации несанкционированного митинга.





- Что вам в итоге предъявили?





- Из 4 протоколов меня заставили подписать один – об участии в несанкционированной акции. Остальные 3 они просто не смогли распечатать. Мой адвокат сейчас работает со следователем. Я не вмешиваюсь в этот процесс. Мы будем разбираться в этой ситуации по закону.









- Вы уже увидели, как отреагировали люди на вашу историю? Что вы чувствуете, когда видите такую солидарность?





- Солидарность самое сильное, что случилось со мной. Мне пришло 7000 сообщений! Люди пишут и присылают подарки. Пишут со всего мира: России, Украины, США, Великобритании, Нидерланд, Бельгии, Италии... Я этих людей вообще не знаю, но они продолжают писать.





Вторые сутки у нашего цветочного магазина в Минске стоит очередь. И, конечно, меня очень поддерживает моя семья и мои друзья. С Димой Шепелевым мы друзья – я сбросил ему свое селфи из больницы ( Дмитрий Шепелев сделал пост в Инстаграме, где жестко высказался о ситуации в Беларуси и осудил насилие в отношении Максима – Авт). Все это дает мне силы.





Адвокат Максима подтверждает все, сказанное им. Она сообщила, что он может опознать тех, кто его избивал и добавила, что будут предприняты все меры, чтобы привлечь к ответственности виновных в содеянном.





В ГУВД Мингорисполкома прокомментировали случившееся так:





"В сети интернет появилось видео, на котором мужчину помещают в машину скорой медицинской помощи. Предварительно можно сообщить, что его доставили в Первомайское РУВД за то, что он совершил административное правонарушение.





Медики приехали по вызову сотрудников милиции, которым мужчина сообщил о заболеваниях, имеющихся у него. Молодого человека отвезли в больницу. Что касается причинения телесных повреждений, то это еще не проверенная информация.





У гражданина есть право обратиться в следственные органы с заявлением о проведении проверки"