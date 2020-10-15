



Председатель независимого профсоюза "Беларуськалия" Юрий Захаров сообщил Sputnik , что в четверг около 9 утра руководство рудника спустилось в шахту, и работника доставили на поверхность.





"Как мне известно, его передали медикам и повезли в медпункт на обследование", - констатировал Захаров.





В четверг шахтер Александр Курбан передал свое письмо гендиректору "Беларуськалия" Ивану Головатому, в котором заявил, что с сегодняшнего дня присоединяется к стачке, и выдвинул ряд политических и экономических требований.





Среди них – восстановление на работе уволенных сотрудников, участвовавших в забастовке, снижение давления на независимый профсоюз, увеличение зарплаты, обеспечение рабочим исправным инструментом.





Не первый случай

Это не первый подобный случай на "Беларуськалии". В сентябре забастовку в шахте объявляли Юрий Корзун и Олег Куделка. Первый приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию в забое, второй отказался выходить на поверхность.





Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий" заявил о бессрочной забастовке в знак протеста против решения Минского областного суда, который 11 сентября признал незаконной стачку, объявленную на предприятии 17 августа.





Тогда рабочие требовали признать недействительными прошедшие 9 августа президентские выборы. Их действия привели к частичной остановке "Беларуськалия", однако с 19 августа работы были возобновлены.





21 сентября возле предприятия прошло несанкционированное массовое мероприятие, были задержаны 22 человека. В данный момент за участие в акциях отбывает наказание административный сопредседатель стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Анатолий Бокун.