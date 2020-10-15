+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Дешево не равно эффективно: более 40% белорусских лекарств стоят дешевле доллара

Белорусские лекарства по цене ниже 1 доллара составляют примерно 43% ассортимента отечественных фармпредприятий, рассказал заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк на круглом столе в пресс-центре БелТА.

Доступность препаратов не вступает в конфликт с их качеством, уверяет замминистра.

По его словам, все большая часть населения выбирает отечественные препараты, не считая нужным переплачивать за аналогичные зарубежные лекарства с тем же действующим веществом.
Источник: belta.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]