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Число техосмотров продолжает стремительно снижаться - статистика Белтехосмотра

Число автомобилей, проходящих ГТО и получающих разрешения на допуск к участию в дорожном движении продолжает снижаться, сообщили в "Белтехосмотре".



"По итогам работы за январь-сентябрь 2020 г. УП "Белтехосмотр" полагает необходимым отметить сохраняющуюся с 2015 г. негативную тенденцию в количестве транспортных средств, представляемых на диагностические станции для прохождения ими государственного технического осмотра и получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении", - говорится в сообщении.

За 9 месяцев текущего года выдано только 555 507 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 37,1% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
Интерфакс
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