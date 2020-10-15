В Лиде впервые в стране сделали протез коту, у которого была ампутирована лапка
В Лиде впервые в стране сделали операцию по протезированию конечности у животного. Уникальный эксперимент провели ветеринары из Лиды Павел Жульпа и из Гродно Андрей Елисеев. Операция длилась более трех часов и прошла успешно, сообщает телеканал «Гродно Плюс».
Двухлетний кот Филя год назад получил химические травмы, из-за которых ветеринарам пришлось ампутировать ему заднюю лапку.
Лидский ветврач Павел Жульпа решился на сложнейшую операцию по протезированию конечности. Он учился у российского ветеринарного врача — хирурга Сергея Горшкова. По заказу лидского коллеги в Новосибирске при помощи 3D-принтера изготовили протез. Изделие сделали из сплава титана и гидроксиапатита. Весит протез всего несколько граммов.
Операция проходила в несколько этапов.
Павел Жульпа рассказал, что сложность операции состояла в том, что работали специалисты с очень маленькими размерами. Важно было правильно просверлить кость, вставить в лапку имплант и ушить культю так, чтобы потом не было осложнений — и все получилось.
Сейчас, как говорят ветеринары, необходимо время, чтобы протез вжился в кость и тогда Филя сможет полноценно пользоваться своей новой искусственной лапкой.
09:13 15/10/2020
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