Митрополит Вениамин: "Магутны Божа" - этот религиозный гимн в церквях не нужно исполнять
Глава Белорусской Православной Церкви митрополит Вениамин заявил, что в церквях не надо исполнять "Магутны Божа".
Он считает, что этот религиозный гимн "разделяет наше общество", цитирует Еврорадио.
Митрополит Вениамин возглавил БПЦ в августе 2020 года. Он стал первым белорусом на этом посту, сменил россиянина митрополита Павла.
Религиозный гимн "Магутны Божа" написан на слова поэтессы Натальи Арсеньевой. В начале 1990-х его предлагали в качестве государственного гимна Республики Беларусь.
20:36 14/10/2020
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