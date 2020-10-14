



Он считает, что этот религиозный гимн "разделяет наше общество", цитирует Еврорадио.





Митрополит Вениамин возглавил БПЦ в августе 2020 года. Он стал первым белорусом на этом посту, сменил россиянина митрополита Павла.





Религиозный гимн "Магутны Божа" написан на слова поэтессы Натальи Арсеньевой. В начале 1990-х его предлагали в качестве государственного гимна Республики Беларусь.



