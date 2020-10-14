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Цеслер: мы – поколение, которое потеряло Беларусь. Но появилось новое!

Художник Владимир Цеслер рассказал Комсомолке, что привело его в восторг.

Цеслер: мы – поколение, которое потеряло Беларусь. Но появилось новое!
– Главное, что люди не остывают и не остынут – это уже понятно, – уверен Цеслер. – Я сходил на манифестацию в Минске только один раз. Вспомнил, что когда-то я был в армии, был хорошим спортсменом, хорошо бегал. А потом подумал: если за мной рвануть, я вряд ли уже убегу. Ну и ладно, молодые же выросли.

Мы пошли на ту демонстрацию с приятелями моего возраста. Прошлись, навстречу молодые люди идут. И товарищ сокрушенно так сказал: «Понимаешь, мы им уже не нужны. Мы - поколение, которое, мягко говоря, потеряло (конечно, Владимир Яковлевич выразился покрепче. - Ред.) эту страну. Мы виноваты…»

Все правильно, да. И удивительно, что внезапно откуда-то появилось новое поколение, на которое вроде как и не могли рассчитывать. Я в таком восторге от этого: сморю на них, насколько они отличаются от нас...


Когда я еще был в Минске, в августе, молодые ребята пришли ко мне в гости, в мастерскую. Ночь на дворе, и вдруг они начинают созваниваться, собираться. Что? Куда? «Мы едем в Жодино, забирать арестованных, их же ночью будут выпускать. Мы везем еду, воду, врача». Совершенно незнакомых людей забирали, развозили. Это потрясающе.

Или ребята зашли в частный магазинчик. Там спрашивают: «Вам зачем столько?» – «Мы для арестованных покупаем». И вдруг в магазине им все это отдают бесплатно. Беспрецедентная поддержка и помощь абсолютно незнакомых людей.

Особенно тепло Цеслер высказался о белорусских женщинах:

– Я восхищен ими! Помните, у Алексиевич «У войны не женское лицо». Так вот у протестов женское лицо. А единение и сплочение белорусов уже само по себе победа и дорогого стоит.
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