В середине сентября в столичную милицию обратился мужчина, который рассказал, что к его маленьким сыновьям на детской площадке приставал пожилой незнакомец.





Правоохранители выяснили, что минчанин 1950 г. р. с июня по сентябрь текущего года как минимум семь раз приходил на детскую площадку, откуда под предлогом того, чтобы покататься на велосипеде или самостоятельно сделать лук, уводил мальчиков в укромное место и совершал действия сексуального характера.





Установлено, что жертвами пожилого педофила стали не менее пяти детей 2010–2015 г. р. Состояние пострадавших от насилия не вызывает опасения, с ними работают специалисты.





В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ранее он был неоднократно судим за преступления против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних.