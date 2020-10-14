После ЧП в пинской школе, где школьница напала с ножом на своих сверстниц, одна из пострадавших девочек оказалась в больнице. Ребенка прооперировали, сейчас она в реанимации. Как рассказала TUT.BY ее мама , нож насквозь прошел через печень, ее пришлось зашивать, кроме того задето два ребра. В больнице лежит и другая школьница, та, что напала на одноклассниц. С ней работают психологи.





Мать пострадавшей школьницы говорит, что дочь ей позвонила сама, кричала: «Мамочка, мне больно, Айнура* разрезала ножом живот. Мама, хочу к тебе».





От услышанного у женщины подкосились ноги, она не могла найти в телефоне ни одного нужного номера, на помощь бросились коллеги.





«Дозвонилась учительнице, она тоже заикается, в шоке. В школу я забегала вместе с милицией и скорой. Думала, может, там царапинка. А потом достали носилки, выносить Алину* помогала милиция. Она плакала, держалась за меня, я просила ее только не засыпать: «Я с тобой!». Довезли до реанимации — и все, экстренная операция. С ума сходила, пока ждала. Алине насквозь прокололи печень, задето два ребра. Врачи зашили, остановили кровотечение. Пока меня к дочке не пускают, когда ее переведут в отделение хирургии, смогу увидеть Алину», — говорит мама девочки.





Пострадала и Аня*, еще одна ученица 6-го класса, ее после медицинского осмотра решили не госпитализировать.





Мама Айнуры, нападавшей школьницы, считает, что у ее дочки случился нервный срыв из-за буллинга: « все идет с первого класса, конфликт был и в прошлом году, и в позапрошлом». Конфликт обсуждался и с учителем, и с девочками.





«Сейчас стали говорить, что Айнура толстая, хотя она просто упитанная девочка, говорили про национальность. Обзывали кыргызкой, японкой из-за глаз (родители девочки родом из Азербайджана — прим. , — рассказывает Зара*, мама Айнуры. — Дочка много чего не рассказывала, но говорила, что не хочет ходить в школу. Никто не обращал на это внимание: большинство детей не хотят. Айнура — спокойный ребенок, ее хвалят в музыкальной школе. Даже не знаю, что ее толкнуло на это, ничего же не предвещало».





Женщина говорит, что тоже училась в этой школе и проходила через травлю одноклассников, но не сломалась.





«В сентябре дочка рассказывала, что с ней не общаются все девочки в классе, я советовала найти общие интересы, стараться быть вместе, не отделяться. Потом Айнура говорила, что все уже хорошо, правда это или нет — не знаю. Мне не нравилось, что ее сажали одну за парту», – говорит Зара.





По словам матери, выходные в семье прошли хорошо, все было спокойно. Что с илось потом — непонятно.





«Это сейчас Айнура говорит, что ее каждый день унижали. В то утро одноклассницы сказали, что у нее некрасивая и немодная физкультурная форма, хотя она обычная. Мы не бедная семья, к сентябрю закупили новую одежду. Еще дочке говорили, что она толстая, некрасивая, чурка. Когда мне позвонили и все рассказали, была в шоке. Сейчас Айнура в больнице, с ней работают психологи, она не помнит, как она это все сделала, только сказала девочкам, что они у нее в черном списке. Нам сказали в этом году перейти на домашнее обучение, может, потом поменяем школу. А врачи посоветовали переехать на родину в Азейрбаджан, вдруг Айнуре там будет лучше», — говорит Зара.





Женщина предполагает, что девочка взяла дома кухонный нож на урок труда. Но в этой версии сомневается мама школьницы, которую пришлось прооперировать. Говорит, в понедельник действительно должен быть труд, дети собирались готовить макароны с соусом, родители им дали продукты, но про ножи речь не шла. Также она считает, что конфликта между ее дочерью и нападавшей девочкой не было: «Айнура как бы сама по себе».





Следственный комитет разбирается в том, что произошло в школьной раздевалке.











