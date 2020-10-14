Освобождён сын мэра Витебска, но его ждёт суд
Освобождён сын мэра Витебска, сотрудник американского посольства в Минске Вадимир Зарянкин. Он был жестоко задержан в столице 12 октября. Силовики в балаклавах разбили дубинками стекло в его машине.
Ранее в Минске задерживался брат Вадимира Филипп Зарянкин, который за участие в акции протеста отсидел 13 суток. Их отец Вадим Зарянкин работает в должности председателя Витебского горисполкома с начала 2020 года.
Как рассказал Филипп, Вадимира ждёт суд, назначенный на 23 октября. Дело отправили на доработку.
16:48 14/10/2020
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