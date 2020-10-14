Освобождён сын мэра Витебска, но его ждёт суд

Ранее в Минске задерживался брат Вадимира Филипп Зарянкин, который за участие в акции протеста отсидел 13 суток. Их отец Вадим Зарянкин работает в должности председателя Витебского горисполкома с начала 2020 года.





Как рассказал Филипп, Вадимира ждёт суд, назначенный на 23 октября. Дело отправили на доработку.