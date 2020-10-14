



Прирост за последние сутки составил 597 случаев против 526 за предыдущие сутки.





"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 911 пациентов (на 13 октября - 906) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.