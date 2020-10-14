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В Беларуси за сутки выявлено 597 новых случаев заражения Covid, 5 пациентов скончались

В Беларуси по состоянию на 14 октября зарегистрирован 85 тыс. 121 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.


Прирост за последние сутки составил 597 случаев против 526 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 911 пациентов (на 13 октября - 906) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.
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