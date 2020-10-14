В Беларуси за сутки выявлено 597 новых случаев заражения Covid, 5 пациентов скончались
В Беларуси по состоянию на 14 октября зарегистрирован 85 тыс. 121 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.
Прирост за последние сутки составил 597 случаев против 526 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 911 пациентов (на 13 октября - 906) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.
16:20 14/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение