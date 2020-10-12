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Вынесли приговор мужчине, по вине которого в Барановичах от взрыва боеприпаса пострадали трое человек, одному из них оторвало ноги

Несчастный случай произошел 16 января 2020 года.

Фото с места происшествия.

Напомним, хозяин дома, пенсионер, вместе с соседом и еще одним мужчиной беседовали во дворе. В какой-то момент раздался взрыв. Одному мужчине оторвало ноги до колена, у другого – перелом голени, у хозяина дома – ссадины.

Позже на месте происшествия саперы обнаружили еще два снаряда времен Великой Отечественной войны.

Обвиняемым по делу проходил местный 73-летний житель. Как выяснилось, в лесу возле общевойскового полигона мужчина нашел взрывное устройство, погрузил в авто и привез на свой приусадебный участок. Днем 16 января у него во дворе находились двое его знакомых. Один из них ударил боеприпас ногой, произошел взрыв.

В результате хозяин дома, а также мужчины 40 и 49 лет получили травмы, их доставили в больницу.

Суд признал мужчину виновным в незаконных приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывного устройства, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 295 УК РБ. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок три года без направления в исправительное учреждение открытого типа. В связи с амнистией его освободили от наказания на один год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает Верховный Суд Беларуси.
Intex-press
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