Фото с места происшествия.





Напомним, хозяин дома, пенсионер, вместе с соседом и еще одним мужчиной беседовали во дворе. В какой-то момент раздался взрыв. Одному мужчине оторвало ноги до колена, у другого – перелом голени, у хозяина дома – ссадины.





Позже на месте происшествия саперы обнаружили еще два снаряда времен Великой Отечественной войны.





Обвиняемым по делу проходил местный 73-летний житель. Как выяснилось, в лесу возле общевойскового полигона мужчина нашел взрывное устройство, погрузил в авто и привез на свой приусадебный участок. Днем 16 января у него во дворе находились двое его знакомых. Один из них ударил боеприпас ногой, произошел взрыв.





В результате хозяин дома, а также мужчины 40 и 49 лет получили травмы, их доставили в больницу.





Суд признал мужчину виновным в незаконных приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывного устройства, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 295 УК РБ. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок три года без направления в исправительное учреждение открытого типа. В связи с амнистией его освободили от наказания на один год.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает Верховный Суд Беларуси.