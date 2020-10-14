Кризис видите? Следственный комитет объявил тендер на почти 200 новых автомобилей
На портале госзакупок опубликован план центрального аппарата Следственного комитета на приобретение ряда товарных позиций для нужд ведомства.
Среди нескольких десятков наименований товаров и услуг фигурирует и автотранспорт. Следственный комитет собирается обновить почти две сотни единиц техники. Причем, обязательное требование тендера - легковушки должны быть новые, не позднее 2020 года выпуска.
К 143 легковым автомобилям из этого количества выдвигается требование по объему двигателя - не более 1500 см3. Еще 50 + 5 машин -- конкретные модели, производимые на заводе китайской компании «Джили» под Борисовом.
На эти цели и другие закупки для Следственного комитета из государственного бюджета запланировано потратить без малого 4 миллиона долларов в эквиваленте (10 миллионов 220 тысяч рублей), передает Свабода.
14:34 14/10/2020
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