







Среди нескольких десятков наименований товаров и услуг фигурирует и автотранспорт. Следственный комитет собирается обновить почти две сотни единиц техники. Причем, обязательное требование тендера - легковушки должны быть новые, не позднее 2020 года выпуска.





К 143 легковым автомобилям из этого количества выдвигается требование по объему двигателя - не более 1500 см3. Еще 50 + 5 машин -- конкретные модели, производимые на заводе китайской компании «Джили» под Борисовом.



