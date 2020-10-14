+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Следственный комитет не будет заниматься заявлением Колесниковой о похищении

Уголовное дело по заявлению Марии Колесникой о давлении и угрозах в ее адрес со стороны сотрудников КГБ и ГУБОПиК не возбуждено, МВД проводит проверку, сообщил TUT.BY адвокат Александр Пыльченко.


Мария Колесникова и ее защитники не согласны с тем, что проверку проводит МВД — они рассчитывали, что все проверочные мероприятия, необходимые для возбуждения уголовного дела, пройдут в рамках уголовного дела, по которому она была арестована, либо будут проведены иными следователями Следственного комитета. Именно поэтому заявление о похищении Колесниковой было подано 10 сентября следователю СК, входящему в состав следственной группы.

— Однако руководитель следственной группы принял решение о направлении заявления Колесниковой о совершении преступления для проверки в МВД Республики Беларусь. Согласиться с таким решением мы не могли, в связи с чем решение руководителя следственной группы о направлении заявления о совершении преступления для проверки в МВД было обжаловано по инстанции в СК РБ, а также в Генеральную прокуратуру. В удовлетворении жалобы защиты в Следственном комитете было отказано. Решение генеральной прокуратуры по этому вопросу я еще не получал, — рассказал Пыльченко.

Марию Колесникову уже уведомили о продлении срока проверки до одного месяца. О результатах проверки МВД должно ее известить.

— Мне также известно, что Мария обратилась с заявлением в МВД и просила провести в ходе проверки определенные действия с ее участием. В частности: опознание лиц, указанных ей в допросах, опрос ее об обстоятельствах дела, проверку ее показаний на месте — осмотрев с ее участием те помещения, в которых с ней проводили беседы 7 сентября 2020 года, — рассказал Пыльченко.

В своем заявлении Колесникова указала конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление в ГУБОПиК и КГБ. Адвокат поясняет, что отстранят или нет от работы на время проверки указанных в заявлении должностных лиц зависит от того, какой орган проводит проверку, каких должностных лиц может затронуть проверка, может ли их должностное положение повлиять на ход проверки и иные обстоятельства.

ОБЛОЖКА: Ольга Шукайло, TUT.BY
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...
Михаил Пастухов
"Конституционная реформа" или Конституция 1994 г.?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]