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«Кто мне вернет здорового сына?» В Гомеле ребенок сильно пострадал в родах, а медики предлагают «смириться»

«Я и подумать не могла, что с нашей семьей может такое случиться», — рассказывает Маргарита Гончарова. Семья из Гомеля ждала этой весной рождения долгожданного сына. Беременность протекала без патологий, никаких проблем во время обследований врачи не видели. А вот роды прошли тяжело, пишет Ребенок.by.

«Кто мне вернет здорового сына?» В Гомеле ребенок сильно пострадал в родах, а медики предлагают «смириться»
Ребенок родился с тяжелой асфиксией и попал в реанимацию. «Стечение обстоятельств или врачебная ошибка?» — этот вопрос с момента родов мучает белоруску. Но главная задача теперь — реабилитировать сына.

Когда я ехала в роддом, меня не покидали мысли о том, что скоро наш первый и долгожданный сыночек появится на свет и будет радовать нас, — с нежностью вспоминает период беременности Маргарита, мама Никиты. — Никто и не думал, что плакать придется вовсе не от счастья.

Несмотря на положенный срок, роды не наступали. На протяжении трех дней врачи по-разному стимулировали родовую деятельность, говорит мама.

— Когда эффект от стимуляции наступил, меня отправили в родзал, но родить у меня не получалось самостоятельно, поэтому врачи провели вакуум-экстракцию плода, после которой должны были завершиться роды. Эта процедура не помогла, ребенка пытались «выдавить» в прямом смысле три врача, но никак не получалось. Родился наш сын спустя 40 минут без сознания и дыхания.

«Он жив? Почти нет». Ребенок родился инвалидом

Ребенок родился в очень плохом состоянии из-за сильной асфиксии. Новорожденного сразу же забрали из родзала в отделение реанимации.

— Все внутри перевернулось. Не передать ту боль, тревогу, дрожь в теле, которые испытывает мать... В тот же вечер мне сообщили, что у ребенка была тяжелейшая асфиксия, внутриутробная пневмония. Все внутри оборвалось, а в голове вопросов много: «Как так вышло?», «Что же будет?», «Когда увижу ребенка, возьму на руки?»

На восьмые сутки Никиту перевели в специализированную детскую больницу. Тогда же родителям рассказали о том, что из-за асфиксии у ребенка произошел сильнейший отек головного мозга. Медики не могли его купировать в течение недели, из-за чего мозг сильно пострадал, и малыш провел в коме около месяца.

Диагноз Никиты звучит так: «Раннее органическое поражение головного мозга вследствие перенесенной аноксии в родах. Апаллический синдром: мультифокальная кистозная трансформация головного мозга с субатрофией. Симптоматическая эпилепсия с частыми полиморфными судорогами, нарушение терморегуляции, задержка психомоторного развития».
 
Семья обращалась в Администрацию президента с просьбой провести проверку по этому случаю, а также помочь в поиске клиники для лечения ребенка и оказать финансовую помощь. Выполнен был только первый пункт: проведена проверка. Комиссия считает, что врачебной ошибки не было.

«Наша жизнь — кислородная маска»

Первое время за Никиту дышал аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи пр упреждали родителей, что ребенок может не выжить. Но самый плохой сценарий не оправдался. На 40-е сутки мальчик начал дышать самостоятельно. Правда, в нужном объеме получать кислород у него пока не получается, ему нужна специальная кислородная маска.

Кроме того, ребенку сделали трахеостомию — искусственное отверстие на шее, которое обеспечивает поступление воздуха в дыхательные пути. Несмотря на сложности ухода за ребенком с трахеостомой, спустя три месяца родители забрали Никиту домой.

— Чтобы это сделать, нам нужно было купить дорогостоящее оборудование, которое обеспечивает и контролирует жизнедеятельность Никиты. Это кислородный концентратор, пульсоксиметр, аспиратор жидкости и другое.

Дома родители постоянно убирают жидкость (мокроту, слюну), которая скапливается в трахеостоме, с помощью электроотсоса. А ест ребенок через зонд.

— У Никиты нет глотательного, сосательного и многих других жизненно важных рефлексов. Поэтому мы стимулируем рефлексы различными способами, делаем все от нас возможное, чтобы он научился сосать, глотать и делать все то, что умеют здоровые дети.

Четвертая степень утраты здоровья

В возрасте трех месяцев ребенку присвоили группу инвалидности с четвертой степенью утраты здоровья. Сейчас Никите 5 месяцев, на реабилитацию в Беларуси его не берут.

— Еще при выписке из стационара, нам сказали, что сделано все возможное и мы должны смириться с мыслью, что наш ребенок будет глубоким инвалидом. Сейчас нам предлагают только паллиативную помощь. Невролог осматривает ребенка на дому, выписывает лекарства. Ни о какой реабилитации, повторном обследовании речи не идет. Но я уже вижу, что Никита за последний месяц стал более активен, двигает ручками, пытается держать голову и даже приподниматься на ручки, стал реагировать на яркие вспышки фотоаппарата, и это без помощи специалистов. И мы очень надеемся, что с квалифицированной помощью врачей-неврологов, реабилитологов будут заметные улучшения.

Семье подарили надежду за рубежом — в Клинике детской неврологической реабилитации Хелиос Хоэнштюкен (город Бранденбург-на-Хафеле, Германия). Там говорят о положительном прогнозе при условии, что ребенок пройдет лечение в возрасте до одного года.

— Головной мозг формируется до 1 года, и если начать лечение в этот период, можно восстановить некоторые поврежденные участки. Стоимость лечения, с учетом дополнительных расходов, составляет 105 тысяч евро. Для нашей семьи это непосильная сумма. Поэтому мы создали группы помощи Никите в социальных сетях. Нам очень помогают волонтеры — неравнодушные чудесные белорусы! Спасибо вам огромное! По состоянию на 8 октября собрано около 24 тысяч евро.

Реквизиты для оказания материальной помощи Гончарову Никите 
ОАО «АСБ Беларусбанк», отделение 300/3006 г. Гомель, пр. Речицкий,16 УНП 100325912, БИК АКВВВY2Х 

Транзитный счет: BY12 AKBB 3819 3821 0003 1000 0000 

Счета открыты на имя Гончаровой Маргариты Анатольевны 

BYN (белорусские рубли) — BY29 AKBB 3134 0000 0033 3007 0000 

USD (доллары США) — BY41 AKBB 3134 1000 0019 3007 0000 
 
EUR (евро) — BY44 AKBB 3134 2000 0017 0007 0000 

RUB (российские рубли) — BY17 AKBB 3134 3000 0014 9007 0000 

Важно! Назначение платежа: лечение Гончарова Никиты. 


Информация о Никите размещена на сайте Беларусбанк, в разделе Благотворительность

Контакты семьи: 

Евгений и Маргарита Гончаровы. 

Адрес: 246023 г. Гомель, пр-т Речицкий 39-116.

Эл. адрес: [email protected] 

Тел. +375 29 241 13 04
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