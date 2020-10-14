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Приметы: по сегодняшнему дню определяли погоду зимой

14 октября православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Помимо религиозного значения, с ним связаны многочисленные народные приметы о погоде.



Стоит ли им верить, корреспонденту «Росбалта» объяснил Дмитрий Баранов, заведующий отделом этнографии Российского этнографического музея в Петербурге.

«В русской традиции широко интерпретируется само название праздника Покрова, ведь народная мысль не любит абстракций и предпочитает конкретику. Люди трактовали его в буквальном значении — как покрытие снегом земли. И эти мотивы обыгрывались в приметах — считалось, что первый снег бывает на Покров, а если снег не выпал, то его не будет до декабря», — рассказал этнограф.

Еще одна расхожая примета: если к Покрову листья с деревьев полностью облетят — зима будет легкой и снежной. Если останутся на деревьях — ждать сильных морозов. А если с дуба и клена упали не все листья, считалось, что следующий год будет не очень хорошим.

«Издревле Покров делил сезон на две половины — теплую и холодную. С него начинался холодный сезон, люди меняли как свою одежду, так и модель своего поведения. Например, если до 14 октября они активно обрабатывали и заготавливали овощи, фрукты, собранные осенью, то после этой даты заготовки уже можно было ставить на стол», — объяснил Дмитрий Баранов.

Обыгрывался в этот день и ритуал покрывания невесты венцом — считалось, после Покрова наступает хорошее время для свадеб.

«Девушки ходили в церковь на Покров и просили: „Покрой землю снежком, а меня — женишком“. Имелось в виду, что как замужняя женщина прячет волосы под платком, так и невеста — под брачным венцом», — отметил эксперт.

По словам этнографа, для людей того времени приметы были важны, чтобы заглядывать в будущее и выстраивать причинно-следственную связь. Конечно, иногда приметы не подтверждались, тем более что применять их пытались в разных климатических зонах, но традиционное сознание оставалось верным себе.

«Человеку нужна была предсказуемость, доминировало циклическое понимание времени — каждый год все повторяется. С точки зрения традиционного сознания любые изменения, в том числе прогресс — это опасно. Приметы помогали психологически адаптироваться к миру, в том числе поэтому среди них было много противоречащих друг другу. Люди не строили жесткую систему предсказаний, она была гибкой. Именно поэтому каждый был волен верить в ту примету, какую посчитает нужным», — резюмировал эксперт.
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