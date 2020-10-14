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«Почти пять лет пытались установить, кто был за рулем». В аварии с двумя погибшими не нашли виновного

Почти пять лет продолжалось расследование смертельного ДТП под Смоленском, в котором погибли два белоруса. Причиной аварии стало внезапно лопнувшее колесо легковушки. Правда, установить, кто же был за рулем в тот момент, так и не смогли, а значит, и виновных в аварии нет, пишет AUTO.TUT.BY

Фото с сайта газеты «Рабочий путь»

«Обвиняемый говорил, что за рулем был не он, а погибший пассажир»


Напомним, авария случилась в феврале 2016 года. Четверо белорусов возвращались домой из деловой поездки в Москву. На трассе Москва — Минск в Смоленском районе в машине лопнуло правое заднее колесо. Merсedes GL 550 выехал на встречную полосу, затем на левую обочину и опрокинулся в кювет. В машине был водитель и три пассажира, два из них получили телесные повреждения, от которых скончались на месте.

В ДТП погибли два парня — Олег и Антон. Их близкие считают, что за рулем машины был Юрий, отцу которого принадлежал автомобиль. А вот Юрий и его сестра, которая тоже была в той поездке, говорят, что машиной управлял как раз один из погибших — Олег.

Сначала дело расследовали на территории России. Проводились экспертизы, в ходе которых устанавливали, что происходило с машиной, с какой скоростью она ехала, в каком была состоянии и прочие технические моменты. Но особое внимание потерпевшие обратили на экспертизы медиков. Специалисты сравнили повреждения четырех участников ДТП и сопоставили их с повреждениями, характерными для водителя и пассажира.

— У Юрия (сына собственника авто. — Прим. ред.) были так называемые водительские травмы — «рана тыльной поверхности правой кисти с переходом на второй палец. Данная травма объясняется срывом кисти с рулевого колеса при инерционном смещении тела», — цитирует заключения специалистов Ирина, супруга одного из погибших в аварии парней. Вместе с отцом второго погибшего парня она проходила по делу как потерпевшая.

Потерпевшие также обратили внимание, что, по заключениям медиков, погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. А согласно экспертизам, в момент аварии не использовались именно задние ремни.

— За рулем автомашины сидел Олег. Я сидел на заднем сиденье, где именно сидел, не помню, — сообщил Юрий российскому следователю на следующий день после аварии. Такой же позиции он, как обвиняемый по делу, придерживался и дальше.

В октябре прошлого года дело было передано в Беларусь. Снова были назначены экспертизы, потерпевшие писали множество жалоб о том, что расследование затягивается. А на следующий день после выхода публикации статьи родные погибших в аварии узнали, что дело в отношение Юрия прекратили «в связи с отсутствием в его деянии состава указанного преступления».


Следствие в своем заключении говорит о том, что в ходе первоначального расследования на территории России «невосполнимо утрачены доказательства, имеющие значение для правильного разрешения дела»: например, не зафиксированы должны образом отделившиеся части транспортного средства, недостаточно описаны дорожные условия и так далее. В итоге выводы российских экспертов, которые легли в основу обвинения, не были приняты во внимание.

— Выводы экспертиз, проведенных на территории Российской Федерации, о расположении каждого из участников в салоне транспортного средства на момент ДТП носят вероятностный характер и экспертными исследованиями, проведенными в Беларуси, не подтверждены, — заключают в Следственном комитете.

Белорусские следователи пытались сами установить, как сидели участники ДТП в автомобиле, «однако сделать это не удалось из-за того, что биологический материал уже непригоден для исследований».

Также следователи проанализировали механизм аварии и отметили, что ее предотвращение зависело «от субъективных качеств водителя, что не подлежит оценке с позиции Правил дорожного движения». Проще говоря, у водителя в машине с лопнувшим колесом не было возможности как-то повлиять на складывающуюся ситуацию, например, снизить скорость вплоть до полной остановки.

— Следует отметить, что вне зависимости от лица, управляющего транспортным средством и находящегося в аварийной ситуации при управлении транспортным средством, избежать негативных последствий невозможно, ввиду перечисленных факторов, — делают вывод следователи.

Потерпевшие считают, что дело закрыли без оснований и намерены подать жалобу в прокуратуру.
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