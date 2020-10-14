







Новые правила обращения с отходами, которые начали действовать с сентября 2020 г., изложены в техническом кодексе установившейся практики (ТКП), разработанном институтом «Белжилпроект» и утвержденным Министерством ЖКХ и Минприроды. В пункте 8.2 документа, в частности, говорится, что коммунальные отходы потребления подлежат обязательному раздельному сбору.





— Разработан и принят технический кодекс «Правила обращения с коммунальными отходами», который вступает в силу с 1 сентября 2020 г., — рассказывала в августе директор государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич. — Он обязателен к исполнению и для обслуживающих компаний, и для граждан.





Агентство «Минск-Новости» тогда сообщало, что в документе сказано, что отходы бумаги и картона, стекла и пластика не должны смешиваться, когда их загружают в мусоровозы. Кроме того, повысится и ответственность самих жильцов. Выбросит недобросовестный человек стекло в контейнер с пластиком или бумагой либо вообще в бак с бытовым мусором — и его можно привлечь к административной ответственности. Заплатит штраф — впредь так не сделает. Правда, факт нарушения кто-то должен зафиксировать. Например, запечатлеть на камеру мобильника, что при современных технологиях несложно.





— Кодекс позволит ужесточить контроль за организацией раздельного сбора и соблюдением всех требований по обращению с отходами со стороны как коммунальщиков, так и граждан, — продолжила Наталья Гринцевич. — Сейчас обсуждается, каким образом это будет отслеживаться. Один из вариантов — установка в определенных местах видеокамер, чтобы онлайн наблюдать за процессом и фиксировать нарушения.





Теперь «Минск-Новости» сообщили, что в некоторых СМИ прошла информация, что жителей, которые выбрасывают отходы не в тот контейнер, возможно, будут штрафовать. За комментарием журналисты агентства обратились в Минское городское жилищное хозяйство. Там сообщили, что никаких механизмов реализации этого требования, в том числе в плане привлечения к ответственности недобросовестных граждан, не определено.





— Нигде четко не прописана ответственность за «неправильный» сбор отходов, неясно, по какой статье можно к ней привлечь, — отмечает заместитель генерального директора МГЖХ Анастасия Воробьева. — Да и как это осуществить на практике? Поставить работника ЖКХ к каждому контейнеру, чтобы он контролировал процесс? Более того, одной контейнерной площ кой могут пользоваться жители нескольких домов, а также работники организаций, арендующих помещения на первых этажах в жилом здании. Как идентифицировать недобросовестных потребителей?





По мнению специалиста, первоочередная задача не внедрение системы контроля, а создание необходимых условий для раздельного сбора вторсырья.