







Как сообщалось ранее, 27 и 29 сентября белорусские силовики задержали целую семью старообрядцев - отца, мать и двоих несовершеннолетних детей - после участия главы семьи Германа Снежкова, прихожанина гомельского храма РПСЦ, в одной из стихийных протестных акций против фальсификации результатов выборов президента Беларуси. После задержания отца и матери их несовершеннолетних детей Аглаю и Матвея отправили в приют.





"Поддержав протестующих против фальсификации последних выборов президента Республики Беларусь, Снежковы не совершили ничего противоправного, никак не нарушили закон, - говорилось в обращении Всемирного союза староверов от 1 октября. - Используя свое право, гарантированное как международными, так и национальными белорусскими законами, они мирно, без оружия и даже без лозунгов, вышли на улицу родного города вместе с другими жителями Гомеля, требующими честных выборов — по закону". Всемирный союз староверов расценил задержание супругов Снежковых и изъятие их детей "как акцию устрашения и попытку подавления Богом данных свобод человека открыто выражать свое моральное воззрение на происходящие процессы в обществе". Союз потребовал "немедленного освобождения захваченной семьи Снежковых" и пообещал обратиться в их защиту "в международные институты, обеспечивающие защиту прав человека".





По сведениям Портала "Credo.Press", глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов лично обсудил необходимость освобождения семьи Снежковых с послом США по вопросам международной религиозной свободы Сэмом Браунбэком.





В настоящее время Герман Снежков выпущен из СИЗО под подписку о невыезде, а члены его семьи покинули Беларусь и выехали в Литву.