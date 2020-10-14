После выступлений Всемирного союза староверов белорусские власти частично освободили семью старообрядцев Снежковых из Гомеля
Белорусские власти частично освободили 12 октября членов старообрядческой семьи Снежковых из Гомеля. Как сообщает корреспондент Портала "Credo.Press", это произошло после двух обращений Всемирного союза староверов и связанного с ними вмешательства Государственного департамента США.
Как сообщалось ранее, 27 и 29 сентября белорусские силовики задержали целую семью старообрядцев - отца, мать и двоих несовершеннолетних детей - после участия главы семьи Германа Снежкова, прихожанина гомельского храма РПСЦ, в одной из стихийных протестных акций против фальсификации результатов выборов президента Беларуси. После задержания отца и матери их несовершеннолетних детей Аглаю и Матвея отправили в приют.
"Поддержав протестующих против фальсификации последних выборов президента Республики Беларусь, Снежковы не совершили ничего противоправного, никак не нарушили закон, - говорилось в обращении Всемирного союза староверов от 1 октября. - Используя свое право, гарантированное как международными, так и национальными белорусскими законами, они мирно, без оружия и даже без лозунгов, вышли на улицу родного города вместе с другими жителями Гомеля, требующими честных выборов — по закону". Всемирный союз староверов расценил задержание супругов Снежковых и изъятие их детей "как акцию устрашения и попытку подавления Богом данных свобод человека открыто выражать свое моральное воззрение на происходящие процессы в обществе". Союз потребовал "немедленного освобождения захваченной семьи Снежковых" и пообещал обратиться в их защиту "в международные институты, обеспечивающие защиту прав человека".
По сведениям Портала "Credo.Press", глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов лично обсудил необходимость освобождения семьи Снежковых с послом США по вопросам международной религиозной свободы Сэмом Браунбэком.
В настоящее время Герман Снежков выпущен из СИЗО под подписку о невыезде, а члены его семьи покинули Беларусь и выехали в Литву.
08:09 14/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение