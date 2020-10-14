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Бывшему председателю Национального агентства по туризму присудили 13 суток ареста

Георгия Померанцева задержали в воскресенье на проспекте Машерова в Минске. Когда он вместе с женой и сыном шли по улице, рядом остановились микроавтобусы и омоновцы начали хватать людей вокруг.




- Когда схватили меня, папа пытался выхватить меня из рук омоновцев и его тоже задержали, — подтвердил Свободе сын Померанцева.

Всю семью доставили автозаком в РУВД. Сына отпустили через 7 часов, мать через 13. Самому Померанцеву присудили 13 суток ареста.

Семь месяцев, до января 2016 года, Померанцев возглавлял Национальное агентство по туризму. Одной из причин ухода стала "неопределенность роли агентства и отсутствие возможности влиять на развитие туристической отрасли". Но главной причиной стало то, что белорусское законодательство запрещает чиновникам иметь счета за рубежом и собственный бизнес. А Померанцев до этого был топ-менеджером в компаниях в Латвии, России и Грузии.
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