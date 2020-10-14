











- Когда схватили меня, папа пытался выхватить меня из рук омоновцев и его тоже задержали, — подтвердил Свободе сын Померанцева.





Всю семью доставили автозаком в РУВД. Сына отпустили через 7 часов, мать через 13. Самому Померанцеву присудили 13 суток ареста.





Семь месяцев, до января 2016 года, Померанцев возглавлял Национальное агентство по туризму. Одной из причин ухода стала "неопределенность роли агентства и отсутствие возможности влиять на развитие туристической отрасли". Но главной причиной стало то, что белорусское законодательство запрещает чиновникам иметь счета за рубежом и собственный бизнес. А Померанцев до этого был топ-менеджером в компаниях в Латвии, России и Грузии.