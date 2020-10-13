180-летнюю почтовую станцию продают в Сенненском районе

Почтовая станция в Погребенке. Фото road.globeofrussia.ru





На торги выставлен собственно сам станционный дом площадью 115,14 квадратных метра и половина флигеля для ямщиков площадью 74,3 квадратных метра, а также пристройки, два сарая и забор. Также новому владельцу отойдет земельный участок площадью 0,2267 га.





Комплекс строений бывшей почтовой станции является историко-культурной ценностью, и купившему его придется подписать охранные обязательства.





Начальная стоимость лота составляет 7 719 рублей 8 копеек. Кроме того, местному райисполкому нужно компенсировать сумме 1795 рублей 5 копеек за подготовку объекта к продаже.





Согласно условий аукциона, новый хозяин сможет использовать недвижимость по своему усмотрению, в том числе — как жилой дом.





Два года назад похожую почтовую станцию, построенную в деревне Кузьмино Городокского района в 1848 году, купили москвичи за 33 800 рублей.