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Месть за женские марши? Власти арестовали третьего члена фем-группы Координационного совета

Член основного состава Координационного совета и координатор фем-группы КС Светлана Гатальская была сегодня приговорена к 15 суткам административного ареста.


Иллюстрационное фото

Об этом сообщила пресс-служба КС.

Вчера стало известно, что две коллеги Светланы по фем-группе КС, задержанные на прошлой неделе, Ольга Шпарага и Юлия Мицкевич, получили по 15 суток административного ареста.

«Координационный Совет настаивает на немедленном прекращении давления на координаторов фем-группы и всех беларусок и беларусов, которые борются за свои права исключительно законными методами», - говорится в сообщении.
"Белорусский партизан"
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