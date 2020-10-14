







Зампредседателя Мингорисполкома подчеркнул, что у общественного транспорта должен быть приоритет в движении в городе.





Планируется, что со временем выделенные полосы для него появятся на всех основных транспортных артериях Минска, добавил он.





В настоящее время выделенные полосы имеются на проспектах Победителей, Независимости, Дзержинского, ул. Ташкентской, Маяковского, Стариновской, Куйбышева.