Новое правило для въезда россиян в Беларусь
Россиянам для въезда на территорию Белоруссии с 14 октября нужно иметь при себе справку, свидетельствующую об отсутствии COVID-19. Это следует из постановления правительства республики.
Согласно новому правилу, в медицинском документе должно указываться на русском, белорусском или английском языке, что анализ на наличие инфекции отрицательный и был сделан не позднее 72 часов до даты пересечения границы.
В постановлении также отмечается, что власти сокращают срок пребывания в самоизоляции для граждан республики до десяти дней, пишет Лента.ру.
20:49 13/10/2020
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