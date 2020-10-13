Первого пострадавшего привезли в больницу скорой помощи в шесть вечера. У него в носу застряла резиновая пуля. После операции парень остался госпитализирован.





Еще к пострадавшим в больницу приехали милиционеры в штатском: «Сначала в больницу приехали очень много людей в штатском. И в форме тоже были, и просто в балаклавах. Те, кто в форме милиции, без оружия, но на ремнях у них висели дубинки и по три перцовых баллончика. Маски они завязывали на затылке на узлы, чтобы нельзя было сорвать. Потом появился их руководитель в кепке с красно-зеленым флагом. Когда они понаехали, мы заподозрили, что что-то сейчас начнет происходить».

Били в автозаках и в РУВД

По словам врача, в БСМП за вечер поступило 17 человек. В основном пострадавшие во время задержания начали поступать из РУВД около 9 вечера: «У всех были черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, разбитые головы были у всех. Глаза подбиты, переломы костей вокруг глаз, носов. Почти у всех были поломаны ребра – видно, что дубинками били по бокам. Поломанные руки, ноги, был даже открытый перелом руки у одного человека».





Врач спросила пациентов, где они получили свои ранения: «Говорили, что били при задержании, а также били уже в автозаках и в РУВД».





Милиционеры оставались в больнице до третьего часа ночи: «Они стояли и смотрели, что мы будем делать с теми, кто поступил – отпускать или госпитализировать. Некоторых привозили милиционеры и уезжали, а с другими силовики оставались до последнего. Наверное, были им особенно интересны. Мы пытались положить в больницу всех, никого им не отдать. Двое написали отказ от госпитализации, их милиционеры не трогали».

Работа под контролем силовиков

Медикам выпало работать под особым давлением. Люди в форме и в штатском вели себя по-хамски и пытались навязать врачам свои порядки: «Когда я давала списки пострадавших волонтерам, попросила их сделать вид, как будто они ждут помощи, просто сидят в очереди. Потому что силовики ходили и искали всех. Приезжали люди в жилетах прессы, но милиционеры не дали им даже зайти в больницу. Очень нагло вели себя силовики, которые привозили пациентов, словно они властители Вселенной – приказывали, что нам делать, говорили поторопиться, лезли в кабинки для осмотра».





Очень жаль было молодого мальчика. Он иногда терял сознание, так как его сильно ударили по голове. Я завела его в кабинет осмотра, и он сказал, что боится, что если мы его отпустим, они его убьют. Я успокоила парня, что мы его госпитализируем и не отдадим им».





«Было очень много родственников, люди искали своих близких. Когда видели, что силовики сделали с их родными, ругались на милиционеров. Одна женщина потеряла сознание, когда узнала, что стало с ее сыном», – рассказала врач.





Коллаж из соцсетей. Прислали читатели сайта "Белорусский партизан"





Обычно Следственный комитет посещает больницу и спрашивает данные пациентов. Но медики сейчас поменяли этот подход: «Сейчас мы требуем официальный запрос, по которому в отношении какого-то человека идут следственные действия. Это больше сложность для силовиков, и они за это злятся на нас, но с учетом нынешней ситуации просто так мы информацию о пациентах им не даем».





«У меня внутри кипела злость. Хотелось просто накричать на силовиков и выгнать. Но я понимала, что если я так сделаю, меня заберут и я не смогу помочь пациентам. Поэтому пришлось держать себя в руках. Я сожалею, что у нас не получается это все быстрее решить, потому что я вижу, что эти нелюди делают с задержанными, пережила жернова августовских протестов – это на самом деле ужасно», – поделилась своими переживаниями врач.





По данным МВД, 11 октября в Беларуси во время протестов были задержаны 713 человек. До суда 570 человек оставили за решеткой.







