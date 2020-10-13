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Под Витебском нашли тело парня, который пропал год назад

9 октября под Витебском недалеко от деревни Поляи нашли скелетированные человеческие останки. Тело обнаружил грибник.


Правоохранительные органы выяснили, что погибший - молодой человек, который пропал в Витебске год назад. Роман Лазуко ушел из дома 14 ноября, с тех пор о его судьбе ничего не было известно. Парня искали правоохранительные органы и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».


Молодому человеку было 20 лет. У него была инсулинозависимая форма диабета, парень должен был регулярно принимать лекарства.

- Причина смерти молодого человека будет установлена после проведения необходимых экспертиз, - сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
KP.by
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