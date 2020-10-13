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Грозила «уголовка». Популярный гомельский блогер Артем Шапоров покинул страну

Известный YouTube-блогер и администратор популярного Телеграм-канала «Реальная Беларусь» Артем Шапоров покинул страну.


По словам Шапорова, в Беларуси ему грозила «уголовка» якобы за организацию массовых беспорядков. Неделю назад блогер вместе с семьей покинул страну.

Вечером на YouTube-канале «Сильных новостей» выйдет эксклюзивное интервью с Артемом Шапоровым, где он подробно расскажет о случившемся.
Сильные новости
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