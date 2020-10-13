



По словам Шапорова, в Беларуси ему грозила «уголовка» якобы за организацию массовых беспорядков. Неделю назад блогер вместе с семьей покинул страну.





Вечером на YouTube-канале «Сильных новостей» выйдет эксклюзивное интервью с Артемом Шапоровым, где он подробно расскажет о случившемся.











