Хорошина задержали утром, когда он с женой шёл к машине. Четверо неизвестных с пистолетами положили мужчину на землю, а после на своём автомобиле завезли в Первомайское РУВД. Оттуда Максима Хорошина и забрали на скорой. Жена говорит, что у него серьёзные травмы от побоев. На видео видно, в каком он был состоянии. Родственники считают, что при задержании разбили нос, а после били или на пути в РУВД, или уже там.





Хорошина задержали за "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий". Однако, по словам мужчины, милиционеры ему кричали, что он якобы разобрал водомёт и поджёг дачу командира минского ОМОНа.





Адвокат Максима Хорошина Юлия Леванчук назвала травмы своего клиента: отёк внутренних органов, отёк мошонки, подозрение на перелом в области голени. Также у мужчины многочисленные раны, у него "полностью отбита вся левая сторона". Адвокат со слов Хорошина говорит, что его били дубинками и ногами при задержании, а основное избиение происходило именно в РУВД.





Хорошин участвовал в мирных акциях протеста в столице, он дарил цветы женщинам во время их шествий.







