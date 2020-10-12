«За окнами кое-что слышно»: о чем пишет политзаключённый блогер Кабанов из СИЗО
Письмо из СИЗО пришло от политзаключённого, блогера из Берёзы Александра Кабанова. Судя из письма, заключённые слышат, когда по Минску ходят колонны протестующих.
«Долгое время не было писем и открыток, а сегодня, 01.10.20 пришло четыре письма и столько же открыток. В том числе письмо из дома. Настроение хорошее)
Я вообще оптимист, поэтому воспринимаю все происходящее со мной не столь трагично. Переживу. Важнее, что сейчас происходит в стране. А вот с этими новостями тут проблемы.
Интернета, понятно, нет, прессу перекрыли, хотя два месяца назад еще передавали Народную волю и Брестскую газету, с письмами туго, короче информационный вакуум.
Но за окнами кое-что слышно:) Хотелось бы иметь общую картину происходящего, но тут это нереально.
А вот у меня новостей никаких нет. Каждый день как предыдущий. Принесли письмо – событие, принесли передачу – вообще хорошо))
Со здоровьем всё нормально, с настроением тоже.
Я тут уже более трех месяцев, допросов не было, в чем обвиняют не понятно. Всё как всегда) Не удивлён.
Чем это закончится, не известно. Но то, что на воле происходят интересные и позитивные (с точки зрения становления гражданского общества) процессы, это точно.
И они необратимы. Я вообще был удивлён, что люди так массово вышли на улицы. А сколько не вышло, но тоже хотят перемен, начали задумываться над происходящим, над будущим! Это грандиозно!
И я горжусь, что я беларус. А раньше меня это немного раздражало».
11:55 13/10/2020
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