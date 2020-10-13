Планируется, что ремонт дорожного покрытия на госгранице с Литвой начнут с четверга, 15 октября. Работать дорожные службы будут на участке между пунктами пропуска Каменный Лог и Мядининкай.

- В связи с этим возможны затруднения в организации дорожного движения и уменьшение его интенсивности в обоих направлениях, - пояснили в ГПК.





В комитете попросили автовладельцев и перевозчиков планировать маршруты с учетом данной информации.





Кроме того, продолжается затруднение выезда в страны ЕС из Беларуси. Особенно в литовском направлении постоянны очереди из фур.





Непростая ситуация на границе и на 08.00 утра 13 октября. На выезд в Латвию в пунктах пропуска стоят более 230 грузовиков, в Литву ожидают въезд около 400 фур, в сторону Польши очереди из более чем 150 большегрузов.