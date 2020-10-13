Минздрав рассказал, как подготовился ко второй волне коронавируса

По ее словам, к ней медслужба подходит к подготовленными специалистами. Врачи различных специальностей прошли обучение по коронавирусной инфекции, налажен обмен опытом, пишет REFORM.by





Елена Богдан утверждает, что Минздрав располагает запасами и имеет графики поставок средств индивидуальной защиты до июня следующего года.





«У нас имеется, с учетом поставок и предполагаемого расхода по максимуму, который мы пережили весной, вплоть до июня следующего года по поступлению, по расходу запасы средств индивидуальной защиты – такие графики», — сказала она.





Ранее и.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич заявлял, что запасов СИЗов хватит на 1,5 месяца, а далее планируются закупки.





«Проведена ревизия всех точек подачи кислорода, ведь мы почти на треть увеличили за это время, начиная с марта, количество точек подачи кислорода. Мы освоили собственное производство специального оборудования, когда из одной точки подключения возможно подавать кислород двум-четырем пациентам, в зависимости от мощности палаты и от мощности оборудования», — добавила Богдан.





По ее словам, сделаны запасы лекарственных средств. Елена Богдан утверждает, что из 180 препаратов, которые использовались при коронавирусе, 150 производятся в Беларуси. Наиболее критическими импортными позициями остаются «Тоцилизумаб», который выпускается единственным производителем в мире, но в Беларуси уже есть достаточный запас.









«У нас имеется достаточный запас сегодня, плюс мы ожидаем поставку в ближайшее время необходимого количества флаконов из расчета на три месяца работы. Плюс мы ожидаем в конце октября этот новый препарат, который называется «Ремдесивир». Мы провели процедуру закупки, и 6 000 флаконов, единиц, прибудет к концу октября», — сказал она.





Минздрав старается сохранить объемы плановой медицинской помощи. В каждом стационаре организовано выделенное отделение для пациентом в с коронавирусом.





Выполнять ПЦР-тесты на коронавирус в стране может 48 лабораторий, внедрено тестирование на антитела, прорабатывается вопрос внедрения теста на антитела ИФА-методом.





«У нас достаточные запасы плазмы, мы на сегодняшний момент работаем нас созданием промышленных серий антиковидного иммуноглобулина», — сказала Богдан.





Также она подчеркнула обязательность профилактики: ношения масок, обработки и мытья рук.