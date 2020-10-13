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«Что это было сегодня?!» В Новополоцке записали обращение к силовикам

Анонимные жители Новополоцка записали видеообращение к силовикам.


Они возмутились жестким разгоном марша пенсионеров, прошедшего в Минске 12 октября, с задержаниями и применением спецсредств, пишет REFORM.by

«Наше поколение всегда учили с детства уважать старших. Объясните нам, уважаемые сотрудники силовых структур: что это было сегодня? Мы, жители города Новополоцка, против и мы пойдем до конца в нашей борьбе за свободу. Жыве Беларусь!» — говорит мужской голос на фоне группы людей с фонариками и бело-красно-белыми флагами во дворе жилых домов.


Напомним, сегодня в Минске прошел марш пенсионеров. В нем приняли участие несколько тысяч человек. В их отношении были применены спецсредства: светошумовые боеприпасы и слезоточивый газ. Это уже подтвердили в милиции. После этого вечером во многих районах Минска и в других населенных пунктах прошли акции солидарности и протестные акции — с перекрытием дорог, поджиганием покрышек и жесткими задержаниями.
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