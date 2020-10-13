«Что это было сегодня?!» В Новополоцке записали обращение к силовикам

«Наше поколение всегда учили с детства уважать старших. Объясните нам, уважаемые сотрудники силовых структур: что это было сегодня? Мы, жители города Новополоцка, против и мы пойдем до конца в нашей борьбе за свободу. Жыве Беларусь!» — говорит мужской голос на фоне группы людей с фонариками и бело-красно-белыми флагами во дворе жилых домов.

Напомним, сегодня в Минске прошел марш пенсионеров. В нем приняли участие несколько тысяч человек. В их отношении были применены спецсредства: светошумовые боеприпасы и слезоточивый газ. Это уже подтвердили в милиции. После этого вечером во многих районах Минска и в других населенных пунктах прошли акции солидарности и протестные акции — с перекрытием дорог, поджиганием покрышек и жесткими задержаниями.



