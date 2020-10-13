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Основатель Petitions.by получил 15 суток ареста

В суде Фрунзенского района было рассмотрено административное дело против основателя проектов Petitions.by и «Кошт ураду» Владимира Ковалкина. Он получил 15 суток ареста.


Ковалкина задержали около его дома вечером 10 октября и поместили в изолятор (там он провел свой день рождения, который был в воскресенье). Его обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии, пишет REFORM.by

Как рассказал коллега Ковалкина по Школе молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Сергей Прохоров, который присутствовал на суде, Владимир был задержан случайно. Он возвращался домой и остановился, чтобы отправить сообщение. Как потом выяснилось, как раз в это время и в этом месте была анонсирована локальная акция.

«Активных участников в этих краях не наблюдалось, зато наблюдался десяток «хранителей порядка». Поскольку протестующих на месте не оказалось – под раздачу попал «одинокий» Ковалкин, которого оперативно доставили в местное РУВД. Примечательно, что в этот день он стал единственным посетителем этого «заведения». Но все это не помешало определенным гражданам указать на сегодняшнем процессе на то, что одиноко сидящий мужчина активно участвовал в многолюдном марше, кричал «Жыве Беларусь!» и «Уходи!», — рассказал Прохоров в Facebook.

По его словам, ходатайства адвоката об опросе свидетелей и запросе данных мобильного оператора были отклонены, и решение об аресте на 15 суток судья вынес сразу же, не удаляясь для обсуждения.

Petitions.by Ковалкина на сегодня является основным сервисом для подачи публичных коллективных обращений к органам власти.  Ковалкин также является основателем проекта «Кошт урада», который помогает узнать, откуда берутся и как тратятся деньги в бюджете Беларуси.
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