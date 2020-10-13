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Facebook будет удалять контент, отрицающий Холокост

"С ростом антисемитизма мы расширяем нашу политику и запрещаем контент, отрицающий Холокост или искажающий информацию о нем", — сообщил Цукерберг в соцсети.


Администрация Facebook объявила, что любой контент, отрицающий Холокост или искажающий факты о нем, будет удален, сообщается в заявлении Facebook.

Информация о запрете появилась после зафиксированного ростом числа случаев антисемитизма во всем мире, что "вызвало тревогу уровнем неосведомленности о Холокосте", особенно среди молодежи.

Facebook проанализировал статистику. Согласно ей, четверть американцев в возрасте 18-39 лет считают, что Холокост — это миф или что геноцид евреев преувеличен.


Соцсеть будет отсылать своих пользователей, ищущих данные о Холокосте, к "авторитетным источникам", чтобы те имели доступ к "достоверным данным" о геноциде евреев, заявил в Facebook основатель соцсети Марк Цукерберг. Он отметил, что компания уже удаляет сообщения, восхваляющие преступления на почве ненависти или массовые убийства, включая Холокост.

"Но с ростом антисемитизма мы расширяем нашу политику и запрещаем контент, отрицающий Холокост или искажающий информацию о нем", — сообщил Цукерберг в соцсети.
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