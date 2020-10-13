Сгорел дом, где вырос Дмитрий Балаба / nashaniva.by





Как пишет "Наша Ніва" , в этом доме по улице 17 сентября вырос Дмитрий Балаба — командир минского ОМОНа.





Соседи рассказали, что сам Балаба в дом не приезжает, участком занимается его двоюродная сестра, работающая в колхозе экономистом.





"Дмитрий же давно в Городилово не заезжает. Он здесь жил, в школу ходил. Растила его бабушка. Но после, как уехал в Минск, то приезжал все реже. Бабушка лет 10 назад умерла, так Дмитрий совсем перестал приезжать", — говорят соседи.





Причины пожара специалисты из МЧС еще выясняют.