











Там рассказали, что в последние дни многим белорусам пришли письма с адреса электронной почты [email protected] от имени министерства здравоохранения об участии в клинических испытаниях вакцины "Спутник V". При этом само министерство не делало никаких рассылок.





"Указанные сообщения исходят от мошенников. Официально сообщаем, что сотрудники Минздрава и подведомственных организаций не осуществляют рассылку указанной информации. Также сообщаем, что Минздрав не является пользователем этого ящика", - подчеркнули в ведомстве.





Там напомнили, что участие в клинических испытаниях возможно только на добровольной основе после проведения масштабного медицинского обследования.





"Необходимо отметить, что в Минздрав поступило значительное количество обращений граждан, которые изъявили желание принять участие в клинических испытаниях. Перед участием в клинических испытаниях гражданин подписывает информированное согласие, и такие вопросы не решаются по электронной почте", - резюмировали в министерстве.





В Беларуси клинические испытания российской вакцины начались 1 октября. Республика стала первой страной, где стартовали клинические исследования препарата после его регистрации в России. В Минздраве отметили, что белорусские медики провели скрининг добровольцев, которые будут в числе первых привиты российской вакциной от коронавируса. В исследовании участвуют восемь медучреждений.















