По вечернему Минску бегают силовики по дворам. Пробки на дорогах, цепи, есть задержания
Вечером 12 октября в разных районах столицы устраиваются акции протеста. Цепи солидарности становились на Осмоловке, в Грушевке, возле универсама "Рига", в Сухарево, на Каменной Горке и др. Силовики пытаются разгонять "цепи", но люди после разгонов возвращаются на прежние места.
В Шабанах на дороге горят покрышки / Фото из соцсетей
В Серебрянку, как сообщает Радио "Свобода", приехали силовики с оружием, были слышны выстрелы.
Это Уручье, фото прислал читатель tut.by
А в Шабанах, передает TUT.by, кто-то вытащил на дорогу покрышки и поджег. На Каменной Горке люди стали вытаскивать на дорогу пластиковые блоки, перекрывая автомобильное движение.
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видео tut.bу, euroradio.pl
22:35 12/10/2020
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