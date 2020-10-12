Помните ласковые реплики Лукашенко в адрес Еврорадио на встрече со СМИ? Журналисты от МИД аккредитацию не получили
Как сообщалось ранее, со 2 октября были аннулированы аккредитации абсолютно всех иностранных журналистов в Беларуси. 5 октября МИД обнародовал новые правила аккредитации и начал прием заявок.
Министерство иностранных дел Беларуси / Еврорадио
Заявки на временную аккредитацию ведомство обещало рассмотреть в течение 5 дней.
И хотя 5 дней после подачи заявок Еврорадио прошли, официального ответа из МИД мы пока что не получили. Нам сообщили, что срок рассмотрения продлен, а бумагу об этом мы получим в ближайшее время.
7 октября пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз говорил, что ведомство получило более 70 заявок от 15 иностранных СМИ.
Первые аккредитации иностранным журналистам МИД выдал в пятницу, 9 октября.
20:52 12/10/2020
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