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В Нижегородской области расстреляли автобус - погибли три человека

Три человека погибли и трое получили ранения в результате расстрела рейсового автобуса в поселке Большеорловское Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадр с места событий. На снимке видно скорую помощь, которая дежурит у подъезда, фото: Читатель NN.RU

Telegram-канал «Подъем» в свою очередь пишет, что погибшие и раненые — люди, стоявшие на остановке. Диспетчер автобусного парка, которому принадлежит обстрелянный автобус, рассказала, что водитель и пассажиры транспортного средства не пострадали.

По некоторым данным, стрелявший убежал в лес, его ищут.

Со слов очевидцев известно, мужчина готовился к нападению и специально ждал автобус у остановки.
Позже выяснилось, пишет Лента.ру, расстрелявшим рейсовый автобус в Нижегородской области оказался 18-летний уроженец Нижнего Новгорода. Его личность раскрыло издание Baza в своем Telegram-канале.


Даниил Малахов приехал в село Большеорловское из Нижнего Новгорода, погостить у бабушки. Известно, что перед атакой он застрелил свою родственницу. В настоящее время он скрывается в лесу, с собой у нападавшего два ружья.
"Белорусский партизан"
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