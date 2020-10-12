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ЧП в школе в Пинске: 12-летняя школьница напала с ножом на одноклассниц

В одной из школ Пинска 12 октября произошло ЧП: 12-летняя школьница напала на одноклассниц с ножом. По предварительной информации, это произошло в 8.45 в раздевалке.

ЧП в школе в Пинске: 12-летняя школьница напала с ножом на одноклассниц

Известно, что пострадали две девочки. Одну из них забрали в больницу, второй оказали помощь на месте, в госпитализации она не нуждалась.

- Шестиклассница ударила одну в живот, другую в горло. Та, что получила ранение в живот, в больнице, говорят, в тяжелом состоянии, - такими слухами делятся пинчане.

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи Пинского межрайотдела СК.

- Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили экспертные исследования. Выясняются мотивы поступка школьницы, - комментирует Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.
KP.by
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