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Протесты: Милиция вновь грозит применением боевого оружия

Милиция заявляет о готовности применять боевое оружие "в случае необходимости" на акциях протеста в Беларуси.


"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич. Его комментарий размещен в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой в понедельник.

По словам Казакевича, МВД обеспечивает общественный порядок и общественную безопасность в стране. "Мы отмечаем постепенное затухание протестного движения как по территориям, так и по массовости", - сказал он. О радикализации протестов, считает замминистра МВД, свидетельствуют акции в белорусской столице в минувшее воскресенье. "Если днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки. А уже к ночи баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет", - отметил Казакевич.

"Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа", - констатировал замминистра МВД. По его мнению, "очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции".

Напомним милицейскому начальнику, что сила действия равна силе противодействия. Конечно, он может мечтать, что его подчиненные будут зверствовать, а в ответ им по-прежнему будут дарить цветы. Но такого не будет. И если силовики спровоцирут белорусов на силовой ответ, то плохо будет всем. Лучше помнить об этом.
"Белорусский партизан"
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