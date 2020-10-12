Минздрав опубликовал данные по коронавирусу в Беларуси на 12 октября









На 12 октября в Беларуси зарегистрированы 83 998 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 901 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.





Соответственно, со вчерашнего дня в республике коронавирусом заболели еще 464 человека. За этот же период еще пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли.



