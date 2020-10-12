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Директора сети медцентров «Новое зрение» Вадима Мурашко выпустили с Окрестина

Вадим Мурашко сообщил Радыё Свабода, что сегодня его выпустили из ИВС на Окрестина после задержания 11 октября. Пока он воздерживается от комментариев.


Вадим Мурашко является директором сети медицинских центров «Новое зрение», заведующим подразделения лазерной микрохирургии глаза.

Врач-офтальмолог, хирург высшей категории Вадим Мурашко имеет 25-летний стаж, успешно провел более 120 тысяч лазерных коррекций.
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