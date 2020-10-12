Местное самоуправление: перезагрузка

"Мы предлагаем всем гражданам страны, которые ощущают ответственность за то, что происходит сегодня в их дворе, районе, городе, начать и избрать себе местное самоуправление. Мы надеемся, что в Беларуси с этого дня стартует компания выборов местного самоуправления первого уровня", - заявил член Координационного совета Виталий Рымашевский в Минске в понедельник, передает Интерфакс-Запад.





"В белорусском законодательстве есть положение о коллективных органов территориального самоуправления. Люди могут выбрать себе руководство дворов и микрорайонов. В нашей стране до 2020 года эта инициатива оставалась только на бумаге – собрания не проводились, а руководители КОТОСов назначались либо депутатами местных советов, либо самими горисполкомами в нарушение действующего законодательства", - сказал Рымашевский.





Он отметил, что, в соответствии с законодательством, любой человек может собрать инициативную группу, созвать собрание и выбрать новое руководство местного самоуправления. "На сайте инициативы "КОТОС" есть вся необходимая информация для того, чтобы провести выборы местного самоуправления. Также работает "горячая линия", на которой волонтеры и юристы готовы дать активистам все необходимые консультации", - добавил Рымашевский.





По мнению создателей платформы, КОТОСы могут заниматься благоустройством дворов, решать, в какой цвет будут покрашены качели и какие муралы будут нарисованы на домах. Также органы местного самоуправления могут организовывать дворовые концерты и встречи с жителями, проводить образовательные мероприятия.





"КОТОСы могут легально организовывать дружины по поддержанию общественного порядка – но они должны быть поставлены на учет в местном РОВД", - подчеркнул Рымашевский.





"Координационный совет крайне положительно относится к таким инициативам. Объединять людей и дворы – это очень важно в сложившейся ситуации. Соседи, которые не знали друг друга, стали хорошими друзьями. Наша задача помочь им и сделать все это законно", - прокомментировал инициативу член президиума КС Сергей Дылевский.





Депутат Минского горсовета Ольга Тесакова в свою очередь выразила уверенность, что местное самоуправление - хороший инструмент для реализации культурных и социальных инициатив. "Эти инструменты были и ранее, но мы не пользовались ими в силу асоциальности и аполитичности. Теперь наша задача – вдохнуть в них вторую жизнь. Построение гражданского общества должно начинаться с наших домов, наших квартир. Депутаты готовы помогать – вне з исимости от своих взглядов", - заявила она.