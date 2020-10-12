МВД: В воскресенье в Беларуси были задержаны 713 человек





«До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек», - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





По данным МВД, в стране зафиксировано 25 протестных акций.





«Зафиксированы многочисленные факты столкновений с правоохранительными органами, при этом даже в случаях, не связанных с задержаниями. Протестующие использовали заранее приготовленные биты, камни, а также приспособления ослепляющего воздействия. В районе стелы «Минск – город герой» активное противостояние оказала отдельная группа женщин», - также сказано в сообщении.





Видимо, имеются в виду женщины, не позволившие командиру минского ОМОНа Дмитрию Балабе дать интервью пропагандистам.