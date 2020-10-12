Задержан актер Илья Ясинский





По их словам, это произошло во время разгона шествия, около 17 часов.





Вчера Илье разрешили позвонить родным. Он сообщил, что находится в Заводском РУВД, его и других задержанных планируют отправить на Окрестина.





По неподтвержденной информации, Илья Ясинский сейчас находится в Жодино. Время и дата суда пока неизвестны.









Илья Ясинский родился в 1984 году в Жодино. Учился в Университете культуры и искусств (курс Валерия Анисенко) и Академии искусств (курс Владимира Мищанчука). С 2012 года — в труппе Республиканского театра белорусской драматургии. Занят в более чем десятке спектаклей, которые идут в репертуаре РТБД (в том числе в «Шлюбе з ветрам», одной из лучших постановок прошлого сезона).











