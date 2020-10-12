Прощание с правозащитником Валерием Щукиным состоится во вторник





Родные настоятельно просят всех быть в масках





Похоронят Валерия Щукина на Чижовском кладбище.





Он умер в Минске в субботу, 10 октября, в возрасте 78 лет после тяжелой болезни.





Валерий Щукин — морской офицер, депутат Верховного совета 13-го созыва, правозащитник, работал в газете «Народная Воля».





Постоянно участвовал в акциях протеста, неоднократно подвергался избиениям, отличался бескомпромиссным характером.



