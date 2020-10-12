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Прощание с правозащитником Валерием Щукиным состоится во вторник

Прощание с легендарным правозащитником и журналистом Валерием Щукиным состоится в Минске во вторник, 13 октября, в 14:00 в ритуальном зале на улице Ольшевского, 12.


Родные настоятельно просят всех быть в масках

Похоронят Валерия Щукина на Чижовском кладбище.

Он умер в Минске в субботу, 10 октября, в возрасте 78 лет после тяжелой болезни.

Валерий Щукин — морской офицер, депутат Верховного совета 13-го созыва, правозащитник, работал в газете «Народная Воля».

Постоянно участвовал в акциях протеста, неоднократно подвергался избиениям, отличался бескомпромиссным характером.
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