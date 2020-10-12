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Завтра в квартирах Минска начнут включать отопление

Решение о начале отопительного сезона в столице принято. Об этом во время оперативного совещания в понедельник сообщил Владимир Кухарев, передает Мингорисполком в своем телеграм-канале.


Включение систем отопления будет осуществляться в несколько этапов. Первыми тепло получат медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки.

Завтра, 13 октября, отопление начнет поступать в жилые дома.

«К концу этой недели ожидается резкое похолодание, кэтому времени мы должны запустить всю систему отопления», — сказал Владимир Кухарев.
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