Завтра в квартирах Минска начнут включать отопление





Включение систем отопления будет осуществляться в несколько этапов. Первыми тепло получат медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки.





Завтра, 13 октября, отопление начнет поступать в жилые дома.





«К концу этой недели ожидается резкое похолодание, кэтому времени мы должны запустить всю систему отопления», — сказал Владимир Кухарев.



