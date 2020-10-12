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Третья линия метро готовится к пуску

Третью линию метро в Минске планируют запустить в конце октября - начале ноября, такие сроки озвучили в эфире телеканала СТВ.




На новой линии будут курсировать поезда Stadler. В данный момент проводится регулировка управления новых подвижных составов. Кроме того, в ближайшее время на станциях планируют завершить уборку.

В настоящее время Метрострой работает на второй очереди Зеленолужской линии метро.

"Станцию "Слуцкий гостинец" постараемся оставить так, как она была изначально запроектирована. "Неморшанский сад" – идея тоже сохранится полностью. Единственное, что в материалах мы попробуем еще поиграть, что-то заменить, поправить. Но идея останется. Станция "Аэродромная" – идея нам всем понятна. Любой пассажир, у кого ни спросите, скажет, какой бы он хотел ее видеть. Мы постараемся сохранить ощущение, что это станция аэродромная. Во что она превратится – увидите чуть позже. Сейчас мы как раз работаем над этой станцией и немножко ее видоизменяем", - рассказал о ходе работ главный специалист отдела проектирования строительных конструкций и архитектуры Минскметропроекта Сергей Букато.

В будущем в столичной подземке может появиться четвертая линия метро - кольцевая. Она будет состоять из 17 станций и шести пересадочных узлов. Возможно, часть из них будет находиться над землей.

Третья линия метро соединит южные и северные жилые массивы столицы с центром, ее протяженность составит 17,2 километра. На линии будет 14 станций. Даты открытия четырех станций третьей линии метро – "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь" несколько раз переносились, технический запуск поезда на 3-й линии метро состоялся 29 июля и прошел успешно.

Для строительства станций "Неморшанский сад", "Аэродромная" и "Слуцкий гостинец" уже прокладываются тоннели. Их планируют открыть в 2023 году.
Sputnik
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